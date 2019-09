Operação contra incêndios na Amazônia pode ser prolongada por um mês

A Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) das Forças Armadas para combater focos de incêndio na Floresta Amazônica pode ser prolongada por mais um mês por consequência do tempo seco no Norte e no Centro-Oeste do Brasil. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, afirma que tratará sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (20).

“Tenho um despacho com o presidente da República ainda hoje e vamos ver a necessidade e as solicitações de ser prorrogada ou não. O mês de setembro está sendo visualizado pelos especialistas como tão seco ou igual a agosto. Talvez a permanência das Forças Armadas seja conveniente”, afirma o general, que também apresentou dados de 29 dias da operação GLO na Amazônia Legal. O decreto presidencial da operação é válido até o dia 24.

Foram combatidos mais de 500 focos de incêndio no período. Cerca de 2,1 mil militares foram capacitados como brigadistas e 51.913,33 m³ de madeira extraída ilegalmente foram apreendidas. Ao todo, a operação resultou em 106 termos de infração que somam R$ 28,3 milhões em multas. O ministro destacou que a maior preocupação com os focos de calor está concentrada no norte de Mato Grosso e no sul do Pará. Também preocupam o centro-sul do Mato Grosso e Goiás, e acrescentou que existe “muita propaganda negativa em relação a isso que não corresponde com a realidade vivida agora”, explicando que os focos de calor não são necessariamente focos de incêndio.

