Começou, na manhã desta ça-feira (14), na Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas, a décima operação surpresa da força-tarefa de adequação das condições de saúde e segurança no trabalho em hospitais no Rio Grande do Sul. O grupamento operativo é coordenado pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). O objetivo é investigar condições de saúde e de segurança dos trabalhadores.

Deixe seu comentário: