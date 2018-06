Os atores Robert De Niro, Daniel Craig e Anne Hathaway vão ganhar uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood

Os atores Robert De Niro, Daniel Craig e Anne Hathaway vão ganhar estrelas na calçada mais famosa de Hollywood.

Segundo a Câmara Americana de Comércio de Hollywood, responsável pela administração do local, os astros entrarão para os ícones da Calçada da Fama em 2019, mas eles não serão os únicos a ganharem um registro por lá.

O trio vai se juntar a Lupita Nyong’o, Kristen Bell, Guillermo del Toro, Alan Arkin, Tyler Perry e Gena Rowlands na turma dos homenageados no âmbito de longa-metragem. Na categoria de TV, vão receber as distinções Mandy Moore, Lucy Liu, Candice Bergen, Terrence Howard, Guy Fieri, Stacy Keach, Sid e Marty Krofft, Dianne Wiest, Julia Child (póstumo) e Alvin e os Esquilos.

No mundo da música, já foram encomendadas as estrelas para Michael Bublé, Pink, Cypress Hill, The Lettermen, Faith Hill, Tommy Mottola, Teddy Riley e Jackie Wilson (também póstumo). Dolly Parton, que ganhou sua primeira estrela na Calçada da Fama há mais de 20 anos, também será homenageada pelo álbum Trio, realizado em parceria com Linda Ronstadt e Emmylou Harris. Além deles, Idina Menzel, Cedric the Entertainer, Judith Light e Paul Sorvino vão ser eternizados na calçada dos famosos por suas performances ao vivo ou no teatro.

Sobre as escolhas, a presidente do comitê de seleção da Câmara Americana de Comércio de Hollywood, Vin Di Bona, ressaltou que o Comitê sempre tenta escolher as personalidades que mais atraíram o público em diferentes gêneros do mundo do entretenimento: “Sinto que o Comitê se superou e acho que os fãs, turistas e a comunidade de Hollywood ficarão satisfeitos com nossas seleções”, disse.

Ainda não foi definida a data para a inauguração das estrelas.

Academia do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na segunda-feira (25) o convite a 928 membros de 59 países.

Entre os convidados estão os seguintes brasileiros: Alice Braga (atriz, “Cidade de Deus”, “Elysium”); Carlinhos Brown (músico, “Rio”); Petra Costa (diretora, “Olmo e a gaivota”, “Elena”); Maria Augusta Ramos (diretora, “Juízo”, “O processo”); Helena Solberg (diretora, “Vida de menina”, “Carmen Miranda”); Felipe Lacerda (editor, “Central do Brasil”); Vânia Catani (produtora) e Mauricio Osaki (curta-metragista).

Entre os convidados dos outros países estão as atrizes Tiffany Haddish, Daisy Ridley, Daisy Ridley e Amy Schumer, os atores Kumail Nanjiani, Timothee Chalamet e Daniel Kaluuya e os músicos Kendrick Lamar e Sufjan Stevens.

No ano passado, os brasileiros que se tornaram membros foram Rodrigo Santoro (“300”), Kleber Mendonça Filho (“Aquarius”), Cacá Diegues (“Deus é brasileiro”), Affonso Beato (“A rainha”), Heloísa Passos (“Lixo extraordinário”), Walter Carvalho (“Central do Brasil”), Mauricio Zacharias (“O amor é estranho”) Karim Aïnouz (“Madame Satã”) e Nelson Pereira dos Santos (“Vidas secas”).

Deixe seu comentário: