Os dois Grenais que decidirão o Campeonato Gaúcho Sub-20 têm o primeiro duelo na tarde deste domingo

A luta pelo do Campeonato Gaúcho Sub-20 entra em seu penúltimo capítulo na tarde deste domingo, quando Grêmio e Inter disputam o primeiro duelo das finais da competição regional. O jogo começa às 15h no centro de treinamentos do Colorado em Alvorada. Já a partida de volta está marcada para o próximo sábado, no mesmo horário, no centro de treinamentos do Tricolor em Eldorado do Sul.

Finalista do torneio regional da modalidade pelo quarto ano seguido, o Inter é o maior vencedor da competição, com 12 títulos (1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2017). Trata-se, também, do time que mais chegou à decisão do certame, em 17 oportunidades.

Já o Grêmio esteve na final em 12 das 26 edições, erguendo a taça sete vezes (1996, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007 e 2014). Em terceiro no ranking aparecem o Juventude, com quatro troféus (2001, 2010, 2013 e 2016), e o Caxias, com o mesmo número de conquistas (1993, 1995, 2003 e 2004).

No Inter, a gurizada fez um treino pré-jogo na manhã desse sábado, no Parque Gigante. No final da tarde, antes de seguir para o hotel onde a delegação permanecerá concentrada até algumas horas antes da partida, o técnico Ricardo Grosso falou sobre a expectativa para o confronto.

“Além da decisão, temos um clássico e um grande adversário do outro lado”, ressaltou. “Sabemos que serão dois jogos difíceis, mas nosso grupo vem de uma boa sequência, trabalhando forte e está muito focado. Por isso, acredito que temos condições de fazer uma grande partida e conquistar uma vantagem para o próximo duelo.”

Sistema

O Gauchão de Futebol Sub-20, também conhecido como “Campeonato Gaúcho de Futebol Júnior”, é realizado pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol) desde 1991. Os participantes são integrantes das categorias de base de clubes profissionais e amadores gaúchos, nas categorias A, B e C.

Na primeira fase da competição, um total de 12 equipes se enfrentam, todas contra todas em turno único dentro de um mesmo grupo, classificando-se as oito melhores. Já na etapa final, os classificados passam por cruzamentos olímpicos (líder da primeira chave contra o o vice de outra) e duelo final na casa da equipe melhor classificada na primeira fase.

O mesmo sistema de disputa se aplica para as semifinais e a final da competição. Nas duas decisões, existe o critério do gol qualificado. Caso a igualdade permaneça, o confronto será decido na tradicional série de cobranças de pênaltis.

