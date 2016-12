Os grandes avanços tecnológicos que vão mudar sua vida em 2017

Se você viu em um filme, é provável que se torne realidade em 2017. Como nas histórias de ficção científica, os telefones mais populares do ano novo serão (quase) completamente formados apenas por uma tela. Alguns de nós passarão a usar computadores no rosto. E há grandes chances de que algum tipo de inteligência artificial tome decisões por nós.

Sim, o teletransporte ainda está longe de virar realidade. Mesmo assim, as tecnologias de consumo reservadas para os próximos 12 meses são de impressionar qualquer um. A lista a seguir foi montada com base em conversas com profissionais da indústria e no monitoramento de tendências para identificar quais tecnologias causarão impacto no curto prazo.

Computador em seus óculos. (Reprodução) Snap Spectacles. (Reprodução)

Vídeo móvel para todos

Você verá mais vídeos em seu smartphone. Com novos recursos de “streaming” de vídeo, todas as principais redes sociais estão prometendo se transformar numa televisão portátil em seu bolso. Considerando que o vídeo é um grande consumidor de dados, as operadoras de celular deverão oferecer planos mais reforçados. Nos Estados Unidos, as operadoras já adotaram de volta os planos ilimitados.

Computador de rosto

Usar um computador em seus óculos já não é uma ideia tão distante. Há alguns meses, muitos consumidores passaram horas na fila para comprar um par de Snap Spectacles, os óculos de sol com câmera embutida fabricados pela controladora do Snapchat. E o sucesso do aplicativo Pokémon Go demonstrou a milhões de pessoas o potencial da tecnologia da realidade aumentada, que sobrepõe informações digitais ao mundo real. Em 2017, veremos óculos que projetam imagens em nosso campo de visão, provavelmente uma nova versão do promissor dispositivo HoloLens, da Microsoft, o bastante aguardado Magic Leap, e possivelmente até algo produzido pela Apple.

Caixas de som inteligentes

O controle de voz fez grandes progressos em 2016, com as caixas de som Echo e Echo Dot levando a conveniência de conversar com a Alexa, a assistente digital da Amazon, a milhões de lares. Prevemos uma invasão ainda maior dessa tecnologia em 2017. A caixa de som Sonos vai se integrar com a Alexa para que o usuário possa ter os benefícios da assistente de voz sem sacrificar a qualidade de áudio, e a GE e outros fabricantes de eletrônicos vão adicionar a Alexa a lavadoras, máquinas de lavar louça, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, a assistente virtual Cortana, da Microsoft, vai aperfeiçoar uma das caixas de som da Harman Kardon, e o Google planeja melhorar sua própria caixa de som inteligente Home com serviços de terceiros.

Robôs na estrada

É difícil encontrar uma montadora (seja ela a Honda, seja a BMW) que não esteja oferecendo modelos 2017 com opções de assistência ao motorista, como frenagem automática para evitar colisões e direção automática para evitar mudanças inesperadas de pista. Esses recursos, junto com Wi-Fi, estão abrindo caminho para um futuro de direção conectada e sem condutor.

O ano das telas

O iPhone 7 ofereceu, em grande parte, mais do mesmo. E o Galaxy Note 7, da Samsung, entrou para a história, mas pelos motivos errados. Se 2016 foi o ano em que o smartphone ficou chato, 2017 será o de sua reinvenção. Saltos na tecnologia de tela e software pavimentarão a maior revolução dos telefones em anos. A Apple deve fazer esforços extremos no aniversário de 10 anos do iPhone. Há rumores de modelos sem nenhum botão e com telas curvas OLED. A Samsung, que vem promovendo o design curvo e sem ângulos há algum tempo, provavelmente continuará a tendência com o Galaxy S8, dando ao seu principal telefone nova funcionalidade de inteligência artificial. (WSJ)

Comentários