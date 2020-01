Economia Os preços dos imóveis ficaram estáveis em 2019 após dois anos de queda

7 de janeiro de 2020

O Rio de Janeiro se manteve como a cidade brasileira com o metro quadrado mais caro do País Foto: Divulgação

Os preços médios de venda dos imóveis residenciais anunciados em 50 cidades brasileiras ficaram estáveis em 2019, após dois anos seguidos de queda nominal (sem considerar a inflação), mostram dados do Índice FipeZap divulgados nesta terça-feira (07).

Ao descontar a inflação esperada para o ano passado (IPCA acumulado de 4,13%, segundo o Boletim Focus), o preço médio dos imóveis registra queda de 3,97% em 2019, marcando, assim, o quinto ano consecutivo de retração em termos reais. Em dezembro, os preços também ficaram estáveis em relação a novembro.

Considerando somente 16 capitais monitoradas, as maiores altas nominais no preço médio dos imóveis foram verificadas em Manaus (+3,61%), Vitória (+3,57%) e Florianópolis (+3,31%).

Já as maiores quedas ocorreram em Fortaleza (-8,07%), João Pessoa (-4,46%) e Curitiba (-2,66%).

Entre as cidades de maior peso no cálculo do Índice FipeZap, São Paulo apresentou uma alta acumulada de 2,26% em 2019, enquanto o comportamento dos preços no Rio de Janeiro foi de queda (-2,25%).

Valor médio por cidade

Em dezembro, o valor médio de venda de imóveis nas 50 cidades monitoradas alcançou R$ 7.235 por metro quadrado. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade brasileira com o metro quadrado mais caro do País, a R$ 9.331, seguida por São Paulo (R$ 9.015), Balneário Camboriú (R$ 7.359) e Brasília (R$ 7.346). Em Porto Alegre, o metro quadrado chegou a R$ 5.923.

Já entre as cidades com o menor preço médio por metro quadrado, estão Betim (R$ 2.974), São José dos Pinhais (R$ 3.429), Contagem (R$ 3.729) e Pelotas (R$ 3.848).

