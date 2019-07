Os príncipes Meghan e Harry conheceram Beyoncé e Jay-Z na estreia de “O Rei Leão” e ouviram dica para o seu bebê

O tapete vermelho da nova versão live-action de “O Rei Leão” em Londres teve direito a um encontro de realezas. De um lado, príncipe Harry e sua mulher, a duquesa de Sussex, Meghan Markle. Do outro, o casal real da música, Beyoncé, que interpreta a leoa Nala, e seu marido, Jay-Z.

Meghan abraçou Beyoncé e Jay-Z e ouviu da cantora americana os parabéns pelo nascimento de Archie, de 2 meses, segundo o jornal britânico “The Daily Mail”.

A duquesa então teria perguntado dos filhos gêmeos dos cantores, Rumi e Sir, de 2 anos, que ficaram em casa. Jay-Z, que é pai ainda de Blue Ivy, de 7, chegou a dar um conselho aos pais de primeira viagem da realeza britânica: “Sempre encontre tempo para você mesmo”, ainda segundo o veículo britânico.

A cantora ainda teria chamado Meghan de “minha princesa”, segundo alguns veículos britânicos.

Beyoncé dubla no remake da Disney a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que no original terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

As vozes de Beyoncé, Glover e Rogen estão na canção “Can You Feel the Love Tonight”, que teve a nova versão produzida pelo produtor e compositor Pharrell Williams.

No Brasil, a cantora Iza será a intérprete da felina Nala, e Ícaro Silva fará a dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando “Nesta Noite o Amor Chegou”, versão em português de “Can You Feel the Love Tonight”.

Junto com a pré-venda de ingressos nos cinemas para o filme, a Disney divulgou a trilha sonora da produção. O álbum físico será lançado no dia da estreia do filme nos Estados Unidos, 19 de julho. Aqui, a produção chega nesta quinta-feira (18).

Beyoncé fez parte da produção musical do filme. Além de emplacar uma composição dela, “Spirit”, a americana lançou uma coletânea dedicada ao filme. O álbum “The Lion King: The Gift” tem a participação de diversos artistas e faz “um mergulho nos sons da África”, segundo definição da artista.

Wimbledom

Juntas, Meghan Markle e Kate Middleton assistiram, no último sábado (13), a final feminina do campeonato de Wimbledon.

As duquesas foram flagradas em momento de descontração, lado a lado, na plateia do torneio. A informação de que elas estariam ali, foi confirmada pelo Palácio de Kensington Palace.

A final foi disputada pela norte-americana Serena Williams, amiga pessoal de Meghan, e a romena Simona Halep. Mesmo com a chance de igualar seu recorde de Grand Slams ao da australiana Margaret Court, que tem 24 títulos e é a atual líder, Serena acabou derrotada pela romena.

Ex-número 1 do mundo, Halep derrotou a americana com um duplo 6-2 e venceu o seu segundo título de Grand Slam de sua carreira. Em 2018, ela foi campeã de Roland Garros.

Com a conquista nas quadras londrinas, a romena pula do sétimo para o quarto lugar do ranking da WTA. Serena, atualmente na décima colocação, ganhou uma posição e aparece agora em nono lugar.

O duelo deste sábado foi o 11º entre as tenistas. Até a final de Wimbledon, Simona Halep só havia vencido uma única vez. “Eu sempre fiquei um pouco intimidada quando enfrentei a Serena”, confessou a campeã após a vitória em Londres.

Deixe seu comentário: