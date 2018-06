Os turistas brasileiros injetaram 1,6 bilhão de dólares na economia de Nova York em 2017

Turistas brasileiros injetaram 1,6 bilhão de dólares na economia de Nova York, nos Estados Unidos, em 2017. E a expectativa é que esse número aumente neste ano. Levantamento feito pela empresa oficial de Marketing de Nova York, a NYC&Company, aponta que os gastos por visitante do Brasil chegaram a aproximadamente 2 mil dólares.

De acordo com o presidente da NYC&Company, Fred Dixon, a ampliação de opções para compras, atrações, exposições, shows da Broadway e hotéis na cidade serão um diferencial e atrairá mais ainda o visitante. “Estamos ansiosos para receber ainda mais brasileiros em Nova York no próximo ano”, diz.

E para receber bem quem vai conhecer a “Cidade da Maçã”, a empresa anunciou que está se preparando desde já para o próximo ano. Durante evento no Museu de Arte Moderna (Moma), em Manhattan, a empresa de Marketing oficial da cidade lançou a campanha “2019: Um ano monumental” para apresentar as apostas para o próximo ano.

Entre as novidades que vão aquecer ainda mais o turismo no próximo ano está o Hudson Yards, em Manhattan. O local abrigará um deque de observação de 400 metros de altura e contará com espaço comercial e residencial, além de restaurantes, terraços, área verde e o centro cultural The Shed. Já o MoMA ampliará em 30% o espaço para exposições. A Estátua da Liberdade, um dos locais mais visitados por turistas de todo o mundo, ganhará um museu, com inauguração em maio de 2019.

Gastos em abril

Os gastos de brasileiros no Exterior e os gastos de estrangeiros no País cresceram em abril deste ano. Segundo o Banco Central, nossos turistas deixaram 1,53 bilhão de dólares lá fora, um salto de 16% contra o quarto mês do ano passado.

De janeiro a abril, a despesa em viagens internacionais foi de 6,47 bilhões dólares, contra os 5,79 bilhões de dólares do primeiro quadrimestre do ano passado – um acréscimo de 11,58%.

Já os gastos de turistas estrangeiros no Brasil foram de US$ 499 milhões em abril, segundo o Ministério do Turismo. O valor representa alta 19,6% em relação a abril de 2017. No acumulado do ano a alta é menor, de 7%: foram 2,43 bilhões de dólares de janeiro a abril, contra 2,26 bilhões de dólares registrados no mesmo período de 2017.

O percentual de 19,63% de aumento da receita em abril é o maior observado até agora em 2018, em relação aos demais meses do ano. “Termos resultados melhores que o ano passado é um bom indicativo, já que 2017 foi um ano de recorde no número de estrangeiros em visita ao Brasil”, comentou o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. Os números incluem gastos tanto em troca de moedas quanto no cartão de crédito.

