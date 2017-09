Pabllo Vittar beija Matheus Carrilho, da Banda Uó, em campanha pelo uso da camisinha

A cantora Pabllo Vittar, 22, lançou nessa quarta-feira (6) seu novo videoclipe do single “Corpo Sensual”., gravado em São Bento do Sapucaí, na serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo.

Em uma determinada parte do clipe, a drag queen destaca o uso da camisinha durante uma cena romântica com Matheus Carrilho, da Banda Uó. Trata-se de uma ação publicitária do Ministério da Saúde para prevenção contra IST (infecções sexualmente transmissíveis)

É a primeira vez, segundo a pasta, que é realizado esse tipo de publicidade de utilidade pública. A escolha de Pabllo Vittar não foi aleatória. Com a carreira em rápida ascensão, Pabllo tem “grande aceitação entre os jovens e conversa diretamente com o público a ser atingido pela campanha da camisinha”.

“Essa oportunidade foi ainda mais interessante porque coloca uma mensagem de conscientização em um ambiente que não encontra resistência por parte do público. Ou seja, nossa mensagem tem uma chance muito maior de ser percebida, assimilada e aceita do que em numa campanha tradicional”, disse Juliana Costa Vieira, coordenadora de atendimento da divisão de publicidade do Ministério da Saúde.

“Amei gravar o clipe, essa música é muito especial pra mim, ter o Mateus do meu lado foi maravilhoso, a cidade me acolheu super bem, tava um clima muito gostoso e o resultado me deixou-se muito feliz”, afirma Pabllo.

“Corpo Sensual” é a quarta faixa do álbum “Vai Passar Mal” a ganhar videoclipe e terá um remix assinado por Seakret a partir da próxima quinta (7) nas plataformas digitais. Além desse single, Pabllo Vittar também emplacou parcerias com a cantora Anitta em “Sua Cara”, com Preta Gil em “Decote” e, em breve, a drag promete lançar um dueto com Lucas Lucco. (Folhapress)

