Pabllo Vittar explica como escondeu o pênis na calcinha em clipe

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Pabllo Vittar. (Foto: Reprodução/Instagram @pabllovittar)

“Aquendar”, na gíria das drag queens significa esconder as genitais para que a aparência do artista fique a mais feminina possível. Missão na maioria das vezes, delicada e dolorosa mas que aparentemente não é um grande problema para Pabllo Vittar.

A cantora maranhense lançou o clipe de “Amor de Que” na quarta-feira (04) onde sugere ficar com inúmeros rapazes mas, sem se prender a nenhum deles. Ao explicar, no Instagram Stories, como sua equipe lhe ajudou na produção do novo vídeo, a drag acabou revelando que sua própria irmã, Polyanna Rodrigues, foi quem lhe ajudou a esconder a genitália colocando “esparadrapo no peru”, segundo as palavras da própria cantora.

Rapidamente, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais recebendo milhares de curtidas e centenas de comentários, gerando diversos compartilhamentos dos fãs da cantora. “O time tá demais mesmo porque a Pabllo fica com pepeka negativa”, escreveu um internauta enquanto outro comentou: “Isso deve doer tanto, como que aguenta?”. Já um terceiro exaltou a gratidão da cantora: “rainha que agradece até quem prende o ***”.

Pabllo Vittar desfila com cinco looks diferentes no novo clipe e de acordo com o stylist João França Ribeiro, o objetivo foi mostrar a “mulher brasileira livre, empoderada e que não vê problema em se relacionar com quem bem quiser.

“Depois de dois clipes em estúdio com linguagem pop americana, decidimos trazer a Pabllo de volta para essa atmosfera bem brasileira. Com um jogo inteligente de câmera, os rapazes que interagem com ela vão sendo trocados, o que reforça a ideia de um amor diverso e livre”, afirmou o diretor João Monteiro que comandou o projeto.

