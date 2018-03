Pagamento do IPVA 2018 pelo final da placa começa nesta segunda-feira

O calendário do IPVA 2018 ingressa na sua última etapa a partir desta segunda-feira (02). Os proprietários de veículos que até agora não pagaram o imposto precisam ficar atentos para os prazos de quitação conforme o número final da placa.

Segunda-feira é a data-limite para placas com final 1, ao passo que o vencimento dos números seguintes ocorre sempre a cada dois dias úteis ao longo do mês de abril. Dessa maneira, na quarta-feira (04), vencerá o prazo para veículos com final 2; e, na sexta-feira (06), é a última oportunidade para a numeração que termina em 3.

O calendário de pagamento antecipado com descontos terminou na última quinta-feira (29), assim como para a terceira e última parcela para os motoristas que fizeram a opção de parcelar o tributo. Para a etapa final, seguem valendo as vantagens do Bom Motorista e do Bom Cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%. E quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%.

O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto.

Multas

O proprietário que for flagrado nas barreiras com IPVA atrasado terá custos que vão além de colocar em dia o imposto. Após vencimento, a multa pelo atraso é de 0,334% ao dia, com limite máximo de 20%, mais a variação da taxa Selic.

Estar com o imposto em dia é um dos requisitos para licenciar o veículo. Transitar sem o CRVL (Certificado de Registro e de Licenciamento de Veículo) é infração gravíssima (art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro), com risco de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, há custos pelos serviços de guincho e depósito do Detran RS.

Serviço

Quem paga?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 1999.

Como pagar?

Para quitar o imposto, o proprietário deve apresentar CRLV. Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar?

Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

Consultas e dúvidas:

A Sefaz (Secretaria da Fazenda) disponibiliza um site específico sobre o imposto: www.ipva.rs.gov.br. Nele, é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências. Além do site, é possível baixar o aplicativo do tributo (IPVA RS) para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

IPVA 2018 – Vencimento abril. (Foto: Reprodução/Sefaz)

Deixe seu comentário: