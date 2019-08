A empresa de meios de pagamento PagSeguro teve lucro líquido de 322,8 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 41,8% ante mesmo período de 2018, com impulso da forte expansão de receitas com segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (15). A companhia teve expansão de 38,7% na receita líquida total, para 1,39 bilhão de reais.

Deixe seu comentário: