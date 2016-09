Pai é preso suspeito do assassinato da sua filha de 6 anos

Um homem de 36 anos foi preso suspeito do assassinato da filha de 6 anos. Segundo investigações da polícia, Seth Willis Pickerin sequestrou a pequena Lila antes de matá-la. A menina estava sob tutela do governo há cerca de um ano e meio após o divórcio dos pais e uma briga na Justiça por sua guarda.

O corpo de Lila foi encontrado dentro de um carro em uma rodovia cerca de duas horas depois de ter sido levada do abrigo onde estava sob custódia de assistentes sociais. A mãe da criança está em choque. “Tudo o que eles me disseram ainda está se repetindo na minha cabeça”, desabafou Ashley Pickering. Ela contou que se separou por conta de comportamentos abusivos do ex-companheiro e a menina ficou sob custódia do governo por conta de brigas entre eles.

O caso aconteceu em Ashville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

