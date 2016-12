Palestra debate o centenário problema da produtividade empresarial em Porto Alegre

Desde 1911, quando Frederick Taylor lançou seu livro “Princípios da Administração Científica”, o mundo empresarial vive uma grande busca pela melhoria na produtividade. Passados mais de 100 anos, muitas outras teorias foram criadas e implementadas na imensa maioria das empresas, mas o problema persiste. Afinal, por que as empresas não conseguem alcançar a produtividade máxima?

A resposta a esta pergunta é a proposta da palestra “O centenário problema da produtividade”, que será apresentada no dia 18 de janeiro de 2017 pelo engenheiro, empresário e escritor Fabio Freitas Jacques no prédio da ACPA/Federasul (Largo Visconde Cairú, 17 – Centro Histórico, Porto Alegre (RS)). Segundo ele, ao longo do tempo foram sendo criados “desvios de rota” que acabaram levando as empresas a perder seu foco principal, que deve ser sempre a lucratividade.

“Com o passar dos anos os modelos de gestão voltaram-se cada vez mais para a satisfação das necessidades pessoais, dos clientes e da sociedade, deixando em segundo plano os resultados das empresas. Esperam que motivando as pessoas a realizarem seus objetivos pessoais se tornarão automaticamente mais produtivas, o que é uma grande falácia”, destaca o palestrante.

A palestra trará um breve histórico da busca pela produtividade, desde Taylor até os dias de hoje, passando por algumas das principais escolas e momentos da história da administração de empresas. Na segunda parte, Jacques apresenta o Modelo de Gestão Através de Ideias Atratoras, desenvolvido por ele ao longo de mais de 40 anos de experiência em gestão em empresas dos mais diferentes ramos e tamanhos.

Entre os temas que também serão abordados durante a exposição estão “a empresa vista como um sistema natural complexo”, “a intransferibilidade da motivação”, “a importância das pessoas e a falácia do líder” e “como torna-las naturalmente extremamente produtivas”.

Todos os inscritos receberão gratuitamente um exemplar do livro “Quando a empresa se torna azul – O poder das grandes ideias”, de autoria do palestrante.

O palestrante

Fabio Freitas Jacques, engenheiro metalúrgico, criador do modelo de Gestão Através de Ideias Atratoras e autor de livro “Quando a Empresa se torna Azul – O Poder das Grandes Ideias”, cuja segunda edição foi lançada na Feira do Livro de Porto Alegre de 2015.

Foi gerente de divisão da GKN – Albarus, gerente de manufatura da Calçados Bibi Ltda., gerente geral da Viação Hamburguesa, gerente geral do Consórcio Metropolitano de Transportes de Porto Alegre e diretor administrativo-financeiro da Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A. Contribuiu significativamente com sua experiência na excelência dos resultados destas e de inúmeras outras empresas no sul do país.

É diretor da FJacques – Gestão Através de Ideias Atratoras e palestrante, tendo apresentado seu trabalho em entidades como a Associação Comercial de Porto Alegre – ACPA, Câmara Americana de Comércio -AMCHAM Porto Alegre, Câmara Júnior – JCI Novo Hamburgo e Associação dos Administradores do Vale do Sinos (AVS).

Serviço

Palestra: O centenário problema da produtividade

Por que as empresas não conseguem motivar as pessoas ao máximo?

Quando: 18/01/2016

Onde: Largo Visconde Cairú, 17 – Centro Histórico, Porto Alegre (RS)

Horário: das 08h às 12h

Valor: R$ 260,00

Obs: Cada participante receberá um exemplar do livro “Quando a empresa se torna azul – O poder das grandes ideias”, de Fabio Freitas Jacques

Estacionamento conveniado Safe Park

Av. Mauá, 1587 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS)

Até 6h: R$ 15,00

Obs: Ao retirar o ticket no Safe Park, informar convênio com a ACPA. Depois carimbar ticket na sede da ACPA

Tópicos

. A centenária corrida pela produtividade.

. Os grandes desvios de rota.

. A intransferibildade da motivação.

. A empresa vista como um sistema natural complexo.

. Fenômenos dos sistemas complexos que merecem mais atenção.

. Questões básicas: Por que empresas? Por que pessoas na empresa?

. A importância das pessoas e a falácia do líder.

. Como tornar naturalmente as pessoas extremamente produtivas.

. GAIA – O poder das grandes ideias.

. Cases de sucesso.

