Os funcionários do zoológico de Toronto, no Canadá, fizeram um boneco de neve para observar como o panda gigante Da Mao reagiria. Um vídeo de quase três minutos que mostra o animal brincando com boneco, que foi divulgado na última terça (20), tem encantado os internautas.

O panda começa arranhando a parte inferior do boneco. Depois, ele sobe na estrutura de neve e cai. Incansável, mesmo após a queda da cabeça do boneco, o animal volta a subir e cai rolando várias vezes.

Veja o vídeo abaixo:

