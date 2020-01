Mundo Papa se irrita ao ser puxado por mulher no Vaticano; assista ao vídeo

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

O caso aconteceu na praça de São Pedro Foto: Reprodução “Nenhum ser humano pode ser considerado incompatível com a vida”, disse o papa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco se irritou depois de ser puxado por uma mulher na terça-feira (31), na Praça de São Pedro, no Vaticano. O pontífice, que cumprimentava fiéis reunidos no local, aparece com semblante indignado na filmagem que capturou o momento.

A mulher, vestida de preto, puxa Francisco no momento em que ele começa a se afastar da multidão, depois de estender a mão para tocar uma criança. O gesto abrupto pareceu causar dor, e Francisco dá um tapa na mão da mulher depois de algumas tentativas de se desvencilhar.

A mulher fez o sinal da cruz quando o papa se aproximava. Não ficou claro o que ela dizia enquanto o puxava em sua direção. Assista ao vídeo:

Nesta quarta-feira (01), o papa admitiu ter perdido a paciência com a mulher e pediu desculpas.”Nós muitas vezes perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado”, disse o pontífice.

