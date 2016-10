Para afastar riscos

O presidente Michel Temer gastou o dedo, sábado e ontem, telefonando a deputados federais para garantir quórum na votação, amanhã, da emenda do teto de gastos do governo federal. Além do Executivo, o limite abrangerá o Legislativo e o Judiciário. A consequência imediata será o ranger de dentes dos que vão ver as tesouras agirem nos orçamentos.

TEM INTERESSE

O governo do Estado busca informações sobre o programa do BNDES sobre concessões das empresas de saneamento. O dinheiro do leilão para a iniciativa privada daria oxigênio por algum tempo.

POR ONDE VAZOU

Uma das causas para o rombo nas finanças estaduais, até aqui mantida oculta, começa a aparecer. O relatório do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro mostra: o governo deixou de arrecadar 185 bilhões de reais entre 2007 e 2015 por conta de renúncia fiscal. O levantamento em outros estados revelará a influência dos empresários.

EXIGÊNCIA DE RIGOR

A ordem no Palácio do Planalto e no Ministério da Fazenda é não ceder aos apelos dos governadores que clamam por socorro financeiro. A equipe econômica considera que os Estados, em primeiro lugar, precisam dar demonstração de que não esbanjam a receita. Será a credencial para qualquer começo de conversa em Brasília.

Esse discurso gera forte contrariedade no Palácio Piratini.

REPRISES

Depois da maioria das eleições, as esperanças morrem de inanição, resultado do despreparo dos que sem dispõem a personificá-la.

SEM EFEITO

Não foram para frente iniciativas tomadas nos últimos três anos para a criação de CPIs. A banalização e os parcos resultados desgastaram o instrumento de investigação.

BOA CHANCE

Será nos dias 29 e 30 de novembro a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa é de que seus oito integrantes anunciem nova redução dos juros. Mesmo os mais ortodoxos do mercado admitem que existe espaço para redução mais acelerada da taxa este ano, sem interferir na inflação. Ao mesmo tempo, baixará o peso da rolagem da dívida pública.

VIRAR O JOGO

O lóbi pela legalização dos cassinos anda impaciente com a demora da votação do projeto em Brasília. Se demorar, vai apostar no modelo de barco-cassino, que prolifera nos mares dos Estados Unidos.

PUXAR O FREIO

A 24 de outubro de 1986, o ministro do Planejamento, João Sayad, anunciou a intenção de reduzir o nível de crescimento da produção industrial dos 13 para 9 por cento ao ano. Velhos tempos…

RÁPIDAS

* No Brique da Redenção, viu-se ontem a fotografia da campanha eleitoral em Porto Alegre. Estava borocoxô.

* Ouvido em roda de amigos de cafeteria do Shopping Praia de Belas: “Anular o voto é terceirizar a inteligência.”

* Surgem os primeiros nomes para suceder Renan Calheiros na presidência do Senado. Ana Amélia Lemos está na lista.

* Se Miguel Rossetto e Gilmar Mendes cruzarem em alguma rua, as pedras da calçada vão tremer.

* Quanto valerá cada frase de Eduardo Cunha na delação premiada?

* Começa a semana do vale tudo entre os candidatos.

