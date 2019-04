Paris terá espaço público com o nome de Marielle Franco

A prefeita da cidade de Paris, Anne Hidalgo, anunciou nesta terça-feira (1°), que um espaço público da cidade terá o nome de Marielle Franco. A aprovação foi feita pelo Conselho Municipal de Paris, mas o lugar ainda não foi definido, podendo ser uma rua, praça ou passarela.

A prefeita disse que a proposta foi apresentada por ela e comemorou a aprovação via conta pessoal no Twitter. “Os representantes eleitos parisienses aprovaram esta manhã a proposta que lhes apresentei com a minha equipe: um lugar em Paris levará o nome de Marielle Franco, ativista dos direitos humanos, eleita do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018.”

