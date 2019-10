Parlamento britânico aprova emenda que cria obstáculo para acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia

O Parlamento do Reino Unido aprovou neste sábado (19) uma emenda que cria mais um obstáculo para o acordo do Brexit. Por 322 votos a 306, os parlamentares decidiram que deverá ser criada uma legislação para a implementação do acordo de saída dos britânicos da UE (União Europeia).

A decisão frustrou os planos do primeiro-ministro Boris Johnson, que pretendia aprovar o acordo do Brexit ainda neste sábado. Segundo o jornal britânico The Guardian, o governo estuda adiar a votação do acordo de saída do bloco europeu para terça-feira (22).

Na prática, se o acordo de Johnson com a UE for aprovado na terça-feira, ele ficaria “em espera” até que o Parlamento discuta a legislação em torno do pacto. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, comemorou o resultado da votação e disse que Johnson “deve cumprir a lei” e pedir à UE o adiamento do Brexit.