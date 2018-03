Partidos oferecem até R$ 2,5 milhões por um deputado

A abertura ontem do período permitido pela legislação eleitoral para a troca de partidos sem perda de mandato para deputados criou um grande negócio envolvendo os maiores partidos. Os partidos contam com R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral, mais R$ 880 milhões do Fundo Partidário. Para atrair deputados, prometem recursos destes fundos para ajudar nas campanhas eleitorais. As ofertas envolvem grandes siglas, como o MDB e o PP, que oferecem entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, até o PSOL, que estaria garantindo cerca de R$ 300 mil para novos filiados. Os valores se referem a filiados que tenham mandato na Câmara dos Deputados. A janela se encerra no dia 7 de abril.

As últimas da Saúde

O secretário estadual da Saúde, João Gabbardo, trouxe ontem duas informações importantes à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia gaúcha. Confirmou que o Instituto de Cardiologia assumirá a gestão do Hospital Regional de Santa Maria, com o compromisso de atendimento pleno pelo Sistema Único de Saúde, e informou ainda a atualização dos repasses de recursos aos hospitais: às prefeituras foram destinados R$ 130 milhões da dívida, que é de R$ 540 milhões.

Mulher na direção da PF

No anúncio dos novos diretores da Polícia Federal, o novo diretor-geral, delegado Rogério Galloro inovou: confirmou a delegada Silvana Borges, primeira mulher a ocupar a Diretoria Executiva da corporação

De olho na Segurança

Até agora uma das comissões mais esquecidas pelos partidos nos últimos anos, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, virou alvo da cobiça de todos. Com o tema “segurança em primeiro lugar no noticiário”, agora PMDB, DEM e PR já demonstraram interesse em comandá-la. Para que se tenha uma ideia de como mudam as avaliações, em 2017, a Comissão de Segurança foi apenas a nona comissão a ser escolhida por um partido.

Deputada quer liberar medicamento para câncer

A deputada Liziane Bayer (PSB) conseguiu aprovar ontem a realização de audiência pública pela comissão de Saúde da Assembleia para discutir a liberação do medicamento Trastuzumabe pela rede do Sistema Único de Saúde. O medicamento é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama metastático que apresentam tumores.

Ação terrorista na invasão de O Globo

Não é possível dourar a pílula: a invasão do parque gráfico do jornal O Globo ontem foi obra de um grupo de terroristas ligados ao MST e a outras organizações criminosas, ação repudiada por diversas instituições. A Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aner, Associação Nacional de Editores de Revistas, e a ANJ, Associação Nacional de Jornais, repudiaram, com veemência, a invasão do MST ao parque gráfico do Globo. Em nota conjunta, as entidades afirmaram que “é inadmissível que um grupo, que se diz defensor das causas sociais, ameace e ataque profissionais e meios de comunicação que cumprem a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público”.

Rodrigo Maia lança candidatura sem futuro

Até os mais fiéis aliados do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sabem que a pré-candidatura à Presidência da República, lançada ontem na convenção nacional do DEM, não tem futuro.

Deixe seu comentário: