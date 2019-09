Paulo Victor destaca grupo do Grêmio e dispara: “Somos uma equipe acostumada a chegar e vencer”

*Por Bárbara Assmann

Se tem uma palavra que é comum no vestiário gremista é confiança! A equipe de Renato Portaluppi anda tendo bons resultados no Brasileirão e é semifinalista da Libertadores. Quem está acostumado com decisões é o goleiro Paulo Victor, que está há três anos no tricolor e já ganhou um título, sem contar as semifinais que já chegou. “Pode parecer arrogante, mas somos uma equipe acostumada a chegar e vencer”, garantiu.

Em coletiva na tarde desta quarta-feira (25), o goleiro gremista voltou a dizer que o foco do Grêmio está no Brasileirão, principalmente no Avaí, adversário desta quinta-feira (26). “Sabemos que tem o Avaí em casa amanhã, Fluminense no final de semana. Temos que focar primeiro nesses dois jogos para depois pensar no Flamengo”, comentou, afirmando o respeito que o Tricolor terá ao time Catarinense durante partida nesta quinta.

O jogador também falou sobre o grupo. “O que faz nossa equipe ser forte e competitivo é o grupo”, disse. E também citou Luan, frisando a confiança e elogiando o jogador, que deverá estar em campo nesta quinta. “Se puder colocar de 0 a 100 eu falo mil. Ele não precisa provar nada para ninguém. O Luan é um jogador que nós e a torcida esperamos muito pelo que ele já fez. É um craque”, opinou.

Grêmio e Avaí se enfrentam às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

