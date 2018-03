Pelo menos 350 pacientes serão atendidos gratuitamente em Dois Irmãos neste sábado

A Secretaria de Saúde de Dois Irmãos chamou 350 pacientes para atendimento com médico dermatologista neste sábado (24), a partir das 8h na UBS União (Avenida Arroio, 203, bairro União – Dois Irmãos).

A ação é uma iniciativa da ONG Juntos pela Vida, de Novo Hamburgo, que em contato com a secretária de saúde da cidade, Anelise Steffens, relatou a necessidade de atendimento especializado neste segmento. “Atualmente temos mais de 500 pacientes aguardando para atendimento com dermatologista e esta ação da ONG nos auxilia muito na diminuição desta espera”, afirma a secretária.

A ONG Juntos pela Vida atua na região do Vale do Sinos, auxiliando nas demandas reprimidas do Sistema Único de Saúde. De acordo com o seu presidente, Carlos Antonello, a entidade vive de promoções e doações e vêm auxiliando com apoio médico especializado de acordo com as necessidades sinalizadas.

“Estimamos 1000 atendimentos para 2018, já estivemos em Ivoti atendendo 41 pacientes que necessitavam de otorrinolaringologista e neste sábado estaremos em Dois Irmãos com 9 médicos especialistas, que estarão o dia inteiro prestando atendimento dermatológico”, informa.

No dia 10 de abril a ONG Juntos pela Vida em parceria com o Teatro Feevale e a Companhia de arte Curto Arte realizam o espetáculo Cante pela Vida. O evento contará com artistas como Duca Leidecker, Thomas Machado, banda Valente, Camila Lopez, Herta, Nazário e movimento Coral Feevale. O ingresso solidário custa 20 reais mais um quilo de alimento não perecível e pode ser adquirido nas bilheterias do teatro, nas Ligas de Combate ao Câncer da região e na Companhia de Arte Curto Arte, em Dois Irmãos.

Deixe seu comentário: