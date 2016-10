Pesquisas Paraná e Veritá indicam vantagem acentuada de Marchezan Júnior sobre Melo

Embora não tenham obtido maior destaque nas mídias, as pesquisas realizadas nos últimos dias pelos institutos Paraná e Veritá indicam um favoritismo acentuado do candidato Nelson Marchezan Júnior (PSDB) sobre Sebastião Melo (PMDB) para o segundo turno da eleição para prefeito em Porto Alegre.

Conforme o levantamento do Instituto Paraná, o deputado federal teria 67,4% dos votos válidos, contra 32,6% do atual vice-prefefeito. Já pelo Instituto Veritá, o tucano teria 61,1% dos votos válidos, contra 38,9% do peemedebista. Nesta terça-feira, o Ibope divulga os resultados da sua pesquisa, encomendada pela RBS.

Yeda deputada?

Mantida a tendência mostrada pelas pesquisas, será consolidado o retorno da ex-governadora Yeda Crusius à Câmara dos Deputados. Yeda, atualmente primeira suplente de Marchezan Júnior na Casa, já foi deputada federal em duas legislaturas entre 1994 e 2002, bem como ministra do Planejamento do presidente Itamar Franco em 1993.

O governo do Estado não terá como pagar duas folhas em dezembro

Alinhado a outros cinco Estados que já admitem não ter como pagar o 13o- salário aos servidores, o Rio Grande do Sul amarga dificuldades semelhantes ao Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Distrito Federal, Sergipe e Roraima, que não teriam hoje os recursos para honrar o compromisso, segundo declarações dos seus secretários de Fazenda. Para o Executivo gaúcho, a única saída será a possibilidade de o Banrisul disponibilizar a operação de crédito que viabilizou o pagamento em 2015.

TRE-RS: avaliação positiva das eleições

Em entrevista à Radioweb, o vice-presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e ex-presidente da Ajuris (Associação dos Juízes do RS), desembargador Carlos Cini Marchionatti, fez uma avaliação positiva sobre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais no Estado. Segundo ele, a primeira etapa se deu de forma exemplar.

“O mais importante é garantir ao cidadão o seu direito de votar e que isso transcorra dentro da ordem pública. É claro que pode ocorrer uma ou outra situação [negativa], mas isso é inevitável. Em menos de quatro horas, o TRE concluiu os resultados e isso exige da Justiça Eleitoral uma logística completa e minuciosa para que tudo ocorra bem, por parte de mesários, juízes, servidores e outros responsáveis”, ressaltou Marchionatti.

Partido Novo realizou a sua primeira reunião de trabalho

Ainda comemorando o êxito da sua estreia em eleições, o partido Novo realizou a primeira reunião de trabalho com os vereadores recém eleitos pela legenda – Felipe Camozzato em Porto Alegre, Mateus Simões em Belo Horizonte, Janaina Lima em São Paulo e Leandro Lyra no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, às 19h30min, Camozzato conversará com os eleitores na avenida Pará, 1.324, na Zona Norte da Capital.

