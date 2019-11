Segundo a Petrobras, os preços da gasolina e do diesel têm como base a paridade de importação. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A Petrobras aumentou em cerca de 4% o preço da gasolina nas refinarias nesta quarta-feira (27). Essa é a segunda alta em pouco mais de uma semana, em meio à valorização do dólar em relação ao real.

Com o aumento, o combustível atingiu R$ 1,91 por litro nas refinarias, informou a estatal. Já o preço do diesel não teve alteração. O repasse do aumento nas refinarias para os consumidores finais nos postos de combustíveis depende de diversos fatores, como margens de lucro de revendedoras e distribuidoras, misturas de biocombustíveis e impostos.

O último reajuste no preço da gasolina havia sido feito no dia 19, quando o valor foi elevado em 2,8%, após mais de 50 dias sem alterações.