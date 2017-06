PF descobre indícios de pagamento de propina ao governador Pezão

O relatório da PF indica que o atual governador recebeu a propina quando cita: “‘Pezão galo na 2ª’, ou seja, Pezão possivelmente receberá galo na segunda (GALO no ditado popular, significa 50, para o trecho em análise, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais))”.

O relatório foi feito no dia 6 de junho e encaminhado ao juiz Marcelo Bretas no dia 13. O juiz agora aguarda uma menção do Ministério Público para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já que o governador Pezão tem foto privilegiado.

Ex-executivo da Odebrecht já tinha falado em propina a Pezão