PIB brasileiro recua 0,8% no terceiro trimestre e tem a sétima queda seguida

No terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira seguiu em queda. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro recuou 0,8% em relação ao trimestre anterior. Essa é a sétima queda seguida nessa comparação. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 1,6 trilhão.

A agropecuária teve retração de 1,4%; a indústria, de 1,3%; e os serviços, de 0,6%. Os investimentos, que também estão incluídos na composição do PIB, voltaram a cair, depois de terem crescido no período anterior, de abril a junho. A Formação Bruta de Capital Fixo, como a taxa de investimento também é conhecida, recuou 3,1%.

O consumo das famílias, que durante muitos anos contribuiu com o crescimento do PIB, recuou 0,6%, completando o sétimo trimestre seguido de baixa. A despesa do governo também recuou: 0,3%. Quanto ao setor externo, as exportações caíram 2,8%, e as importações recuaram 3,1%.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a contração foi ainda maior, de 2,9%, a décima seguida. O resultado negativo já era esperado por economistas e analistas do mercado financeiro, que vinham chamando a atenção para resultados negativos mês após mês, sobretudo na produção da indústria, nas vendas do comércio e na concessão de crédito bancário.

Comentários