Vídeo: Piso de escola em Sobradinho cede e deixa um aluno ferido

O piso do auditório da Escola Estadual de Educação Básica Padre Benjamim Copetti acabou cedendo na manhã da última quinta-feira (18) quando alunos faziam uma apresentação. A escola fica localizada em Sobradinho, Região Central do Rio Grande do Sul.

Nas imagens aparecem cerca de 20 alunos acabaram no espaço. Apenas um estudante ficou ferido, ele teve um corte na mão e acabou levando alguns pontos. A criança já está em casa.

O auditório fica localizado no térreo da escola e por esse motivo nenhuma aula vai ser afetada. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc), afirmou que nenhum dos alunos se feriu gravemente.

A 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), já foi informada sobre o caso e relatou que está solicitando uma fiscalização dos técnicos da Coordenadoria Regional de Obras. A escola não tinha pedidos de reparos ou obras, de acordo com a secretaria, por isso a verificação vai ser de forma emergencial após o ocorrido.

Confira o momento em que o piso cede:

Deixe seu comentário: