Polícia Polícia Civil prende 120 criminosos em menos de um mês na Operação RS Verão Total

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A maioria das prisões ocorreu no Litoral Norte Foto: Polícia Civil/Divulgação A maioria das prisões ocorreu no Litoral Norte. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nas três primeiras semanas da Operação RS Verão Total no litoral gaúcho, a Polícia Civil prendeu 120 criminosos: 69 no Litoral Norte, 26 no Litoral Sul e cinco na região da costa doce/fronteira, além de 20 prisões realizadas pela equipe do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) que atua em todo o litoral gaúcho.

A corporação destaca a redução de crimes graves nas principais praias gaúchas no início deste ano. Conforme a Chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, “a redução nesses delitos é um reflexo direto dos esforços que a Polícia Civil tem empreendido no combate ao crime, ainda mais nesta época do ano, quando o litoral gaúcho é contemplado com o incremento do efetivo policial e a consequente realização de ações estratégicas para coibir a criminalidade”.

A Operação RS Verão Total conta com 342 policiais civis, sendo 240 em 19 praias do Litoral Norte, 48 em cinco praias do Litoral Sul e 44 em três locais da região da costa doce/fronteira, além de dez agentes do Denarc atuando em todo o litoral.

