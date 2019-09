A polícia dos Estados Unidos testa “arma do Homem-Aranha” como alternativa ao Taser

Depois que 49 pessoas morreram no ano passado após terem levado choques de Tasers, departamentos de polícia dos Estados Unidos estão testando um dispositivo estilo “Homem-Aranha” que dispara uma corrente que envolve e contém o suspeito. As informações são da agência de notícias Reuters.

Chamado de Bolawrap, o dispositivo lança uma corrente de 2,4 metros semelhante a uma boleadeira que envolve as pernas do suspeito e o impede de fugir. O objeto funciona a uma distância de 3 a 7,6 metros.

“Seja Taser, spray de pimenta, cassetete… existe uma lacuna criada pelos tribunais que exige que um nível maior de força seja usado no momento apropriado”, disse Tom Smith, presidente da Wrap Industries, que fabrica o dispositivo Bolawrap.

“Esta ferramenta se encaixa perfeitamente nessa lacuna, dando aos agentes outra opção para usarem antes de terem que usar esse nível alto de força para encerrar a conversa muito cedo e muito rápido”, acrescentou.

Smith, que fundou a TASER International, hoje Axon Enterprises, criou o Taser com seu irmão e depois foi para a Wrap Technologies. Ele disse que viu o sucesso do Taser como prova de que existe um anseio por mais ferramentas não letais no policiamento.

Velocidade

O Bolawrap é um pouco maior que um celular e foi concebido para caber facilmente no cinto de um policial. A corrente de fibra sintética dispara a uma velocidade de cerca de 200 metros por segundo, “e isso quer dizer… que você não a verá”, explicou Smith.

Ele disse que demonstrou o dispositivo a dezenas de departamentos de polícia dos EUA, e também da Austrália e da Nova Zelândia.

Mortes por Tasers

A Reuters documentou um total de ao menos 1.081 mortes nos EUA após o uso de Tasers pela polícia, quase todas desde que a arma se tornou de uso generalizado no início dos anos 2000, sendo 49 em 2018. Em muitos dos casos, o Taser foi combinado a outro tipo de força, como golpes, spray de pimenta e imobilização.

Na cidade de Bell, Califórnia, sudeste de Los Angeles, o chefe de polícia Carlos Islas disse que experimentou o dispositivo sozinho.

“Eu pessoalmente fui em frente e aproveitei a oportunidade para me envolver e a razão pela qual fiz isso – é importante para mim – é entender o que um indivíduo que vai se envolver vai sentir e para mim é muito insignificante. Quero dizer, não houve dor”, disse ele.

