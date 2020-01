Polícia Polícia identifica suspeito de matar família após briga de trânsito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

A família estava em um Citroën Aircross Foto: BM/Divulgação A família estava em um Citröen Aircross. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Polícia Civil informou que identificou o suspeito de matar a tiros um casal e seu filho após uma discussão provocada por um pequeno acidente de trânsito, na tarde de domingo (26), na Zona Sul de Porto Alegre.

Conforme a polícia, trata-se de um jovem sem antecedentes criminais. A expectativa é de que ele se entregue. O nome do suspeito não foi divulgado. O crime ocorreu na Estrada do Varejão, no bairro Lami.

As vítimas são Rafael Zanetti Silva, 45 anos, Fabiana da Silveira Innocente Silva, 43, e Gabriel Zanetti, 20 anos.

Segundo a Brigada Militar, houve uma pequena colisão entre um Citroën Aircross, onde estava a família, e uma Ecosport. O motorista da Ecosport começou a perseguir o outro automóvel e o obrigou a parar, iniciando uma discussão. Depois, ele sacou uma arma e efetuou disparos contra a família.

O filho mais novo do casal e a namorada de Gabriel também estavam no Citroën, mas não se feriram. O assassino fugiu.

