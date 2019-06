APolícia Civil, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Grande, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência, localizaram uma farda completa da Brigada Militar, algemas, coldres e documentos falsos para porte de arma de fogo. O morador, que não possui vínculo com a corporação, será investigado em razão do material apreendido.

