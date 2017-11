Polícia prende líder do tráfico de drogas em Passo Fundo

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (30) dois criminosos no Loteamento Parque Farroupilha, em Passo Fundo, no Norte do Estado. Um deles, de 33 anos, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e o outro, de 31 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Diogo Ferreira, o criminoso de 33 anos é suspeito de liderar o tráfico na região. O bandido foi preso em casa. A residência, segundo os agentes, possui uma visão de 360 graus para o loteamento.

No local, funciona uma revenda de gás e próximo uma marmoraria, ambas de propriedade do traficante. Também foram aprendidos documentos, quatro motocicletas e um carro.

Deixe seu comentário: