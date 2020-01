Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 1 milhão em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Ao vistoriar o veículo, a equipe policial encontrou cerca de R$ 1,2 milhão ocultos em uma mala e numa mateira. Foto: Divulgação/PRF Ao vistoriar o veículo, a equipe policial encontrou cerca de R$ 1,2 milhão ocultos em uma mala e numa mateira. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de R$ 1 milhão sem comprovação de origem no começo da tarde desta sexta-feira (17), na BR 293, em Santana do Livramento. O dinheiro estava sendo transportado por um argentino numa Amarok, que foi abordado durante ambientação dos novos policiais.

Uma Amarok Argentina que chegava em Santana do Livramento pela BR 293 foi abordada durante atividades de fiscalização e combate ao crime, com a participação dos novos policiais nomeados no Estado. Ao vistoriar o veículo, a equipe policial encontrou cerca de R$ 1,2 milhão ocultos em uma mala e numa mateira.

O condutor do veículo, um argentino de 42 anos, levava parte do dinheiro junto ao corpo. Ele informou aos policiais que entregaria a quantia na cidade de Rivera, no Uruguai, no entanto, não soube explicar a origem do dinheiro.

O argentino foi preso e encaminhado à polícia judiciária de Santana do Livramento com o veículo e o dinheiro.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário