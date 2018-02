Polícia Rodoviária Federal atende acidente com morte em Capão do Leão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está atendendo um acidente com morte em Capão do Leão/RS, no km 532, 4 da BR116, ocorrido por volta das 10h30min desta sexta-feira. A colisão frontal, envolvendo uma Caminhonete S-10 (ambulância) de Arroio Grande, e um automóvel Peugeot 206 de Pelotas, resultou no óbito de um passageiro do Peugeot e três feridos graves, dois passageiros da ambulância e o condutor do Peugeot. O trânsito foi interrompido totalmente e intercaladamente. A PRF está no local sinalizando o trânsito e no aguardo da equipe da Perícia.

