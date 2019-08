Policiais x Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro nas eleições que levaram o deputado à Presidência da República, policiais rodoviários e federais se dizem “traídos” e surpresos com recentes decisões que destoam, segundo eles, com o discurso de campanha que tinha como uma das prioridades a segurança pública. A suspensão de utilização de equipamentos de controle de velocidade, determinada por Bolsonaro, é duramente criticada pelos policiais rodoviários, pois a medida não tem nenhum estudo de impacto prévio e pode contribuir para um aumento significativo no número de acidentes.

“Eu mando”

Na PF, o clima de insatisfação é o mesmo após a troca de comando da superintendência no Rio de Janeiro a mando de Bolsonaro.

Disciplina militar

Os ministros seguem a disciplina militar do chefe que despacha a partir de 8h no Planalto. Em outros governos, a maioria das agendas na Esplanada era a partir de 10h.

Irmandade

Eles seguem tão afinados que Bolsonaro, perto de Toffoli, parece um petista; e o presidente do STF, quando fala do chefe da nação, é quase um bolsonarista.

Que feio

Hélvio Rebeschini, diretor de Planejamento da Plural, sindicato que representa as maiores distribuidoras de combustíveis do País, está em campanha para convencer o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a não comparecer a um evento do jornal O Globo patrocinado por uma refinaria.

E aí?

Para constranger o ministro, a alegação é de que a patrocinadora é uma empresa endividada. Se levar esse argumento em conta, o ministro não poderá prestigiar nenhum evento da Petrobras, que é uma das maiores devedoras do Brasil. Nem trocar um ‘oi’ com 70% dos brasileiros que devem na praça, segundo dados oficiais.

Socialistas

Candidato à sucessão do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, já poderá fazer no próximo ano suas viagem pelo interior do Estado divulgando as obras de ampliação e abastecimento de água. Ele pediu a cabeça do ex-presidente, recém-demitido, e emplacou o sucessor na Companhia de Saneamento

Senado x TCU

O Senado encaminhou ao Tribunal de Contas da União pedido de cópia integral dos processos que a Corte administrativa abriu para apurar supostos indícios de irregularidades praticados pela Receita e pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras na investigação de autoridades públicas.

Contra-ataque

O TCU determinou à Receita o envio de informações sobre servidores que acessaram dados de integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário nos últimos cinco anos. O requerimento reforça que “nem a Receita Federal e nem o COAF podem ser impedidos ou intimidados de apontar e apurar indícios de irregularidades de quem quer que seja”.

Venezuela

Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Justiça, Sérgio Moro; e da Cidadania, Osmar Terra, cobraram do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, posicionamento da ONU em relação à crise na Venezuela. No encontro, na Casa Civil, Grandi classificou a situação na Venezuela como “tragédia humana”.

Contingente

Ao que Onyx respondeu afirmando que “a ONU precisa ter uma voz mais ativa”. Desde 2017, 415 mil venezuelanos passaram pelo Brasil; 162 mil permanecem por aqui.

Fraude 5 stars

Um empresário que morou 10 anos no Rio de Janeiro, e nunca foi assaltado, teve os dados do cartão de crédito roubados num hotel 5 estrelas de Botafogo, na última terça. Na ligação para seu apartamento, o interlocutor sabia seu nome e que não tinha deixado cartão de garantia para extras no checkin.

Aliás..

… A inteligência da polícia está de olho há meses em funcionários de hotéis, com ficha corrida, em vários hotéis. A ‘suíte vai cair’ para eles.

