Política equivocada

A Petrobras anunciou novo reajuste de preço a partir de hoje: queda de 3% da gasolina e de 2,6% do diesel nas refinarias. A variação, porém, é tão constante desde julho do ano passado, que qualquer o benefício não chega ao consumidor. Por mais que a estatal já tenha sido alertada, continua insistindo numa prática que onera a população. Os donos de postos veem o campo aberto e fazem o que querem.

Depois da tempestade

Com a sessão plenária estendida até às 4h30min da madrugada de ontem, a tarde teve uma espécie de quietude. Resumiu-se à manifestação do deputado Lucas Redecker no grande expediente. Ele lidera a Frente Parlamentar de Apoio à Extensão da BR-448, a Rodovia do Parque. Serão 19 quilômetros no trecho entre Esteio e Portão. Depois, foram à tribuna os deputados Marcel van Hattem e Frederico Antunes.

Na sessão de quarta-feira, o deputado Pedro Ruas anunciou que vai processar Marcel. Ontem, o parlamentar do PP revidou, dizendo que fará o mesmo em relação a Ruas.

Novo ânimo

A aprovação do Regime de Recuperação Fiscal provocou euforia no Palácio Piratini. A partir de agora, com dinheiro em caixa, o MDB acredita que o governo vai deslanchar e a candidatura de José Ivo Sartori se tornará irreversível. Aliás, nenhum outro candidato se apresentou até agora para concorrer ao cargo.

Na fase do esgotamento

Os que concorrem este ano não terão como fugir de debates sobre temas como fisiologismo, imediatismo, corrupção e improvisações na gestão pública. Foram circunstâncias que levaram a frustrações, retrocessos e desencantos.

Após longo período de incessantes festivais de populismo, os candidatos terão de tirar os eleitores do território da decepção.

Mais policiamento

Está para ser votado na Câmara Municipal o projeto da vereadora Comandante Nádia que cria o Programa Segurança Compartilhada para aumentar o policiamento ostensivo em Porto Alegre.

Prevê o estabelecimento de gratificação, a ser calculada sobre o valor da hora extra paga aos integrantes da Brigada Militar na função de origem. Portanto, usando a farda e fora do horário de trabalho no Estado, poderão atuar na proteção da população.

Força da esquerda

O PSol escalou o time principal para a eleição de 7 de outubro: Roberto Robaina ao governo do Estado; Luciana Genro e Pedro Ruas à Assembleia Legislativa e Fernanda Melchionna à Câmara dos Deputados.

Avançou

O crescimento do PSol em Porto Alegre é expressivo. Tem três vereadores, enquanto o PT, depois de 16 anos de poder na prefeitura, soma quatro.

Outra tentativa

O prefeito Nelson Marchezan reunirá a base aliada da Câmara Municipal, no dia 20, para analisar o desarquivamento do projeto de aumento do IPTU. Atualmente, tem 16 votos favoráveis. Precisará de mais três para aprovar. No ano passado, o Executivo foi derrotado.

Grande risco

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, define com precisão o que pode acontecer por meio das redes sociais: “Notícias falsas derretem candidaturas legítimas”.

Atrás do dinheiro e do poder

Além das 35 siglas já legalizados, a fila de registro de novas não para de crescer. São 73 que colhem assinaturas de apoio pelo país, mas de olho no Fundo Partidário que distribuirá mais de 900 milhões de reais este ano.

Outro lado da fronteira

A 11ª queda consecutiva dos juros, trazendo a taxa para o recorde histórico de 6,75%, repercutiu favoravelmente nos jornais de Buenos Aires ontem. Os argentinos torcem pelo bom desempenho brasileiro, querendo entrar na carona.

Cansou

A novela Cristiane Brasil chega hoje ao 38º dia.

Segredo

Na era das versões, há candidato tão temeroso que só confiaria a biografia a si próprio.

Deixe seu comentário: