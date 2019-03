O ministro Marco Aurélio, do STF, aceitou um recurso da defesa do ex-vice-prefeito de Xambioá (TO), Vilmar Martins Leite, e alterou a decisão que determinava a prisão dele. Leite é suspeito de mandar estuprar e matar uma professora em 2009. O ministro aceitou o argumento de que quando o caso foi julgado pela 1ª turma do STF, já não havia mandado de prisão contra o político.

