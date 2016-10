Porquinho que ganhou uma poltrona só para ele chama a atenção em um voo

Um porquinho chamou atenção ao ser flagrado em um voo entre as cidades do Arizona e Los Angeles, nos Estados Unidos. Espantados com a presença do animal, passageiros registraram imagens dele deitado na poltrona. “Sentei perto de um porco. Até tirei foto para provar”, publicou a professora Robin Foy.

“Companheiro de viagem”.

Jessie Graff, dona do suíno e dublê da série de TV “Super Girl”, disse ao site The Inquisitr que sempre leva Sammo Hog, como o porquinho é chamado, para seus eventos de lutas marciais, pois ele a acalma.

Comentários