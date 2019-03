Porto Alegre inaugura primeiro Centro de Atenção Psicossocial a céu aberto do Brasil

*Por Bárbara Assmann

A Capital gaúcha receberá o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Caps AD IV a céu aberto do Brasil. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira (29), e o espaço terá funcionamento 24 horas para atendimento em dependência de álcool e drogas. também será disponibilizado serviço de psiquiatria durante todo o período.

No Caps AD IV, ao todo, serão 65 profissionais atendendo. Entre eles médicos psiquiatras e clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e pedagogo. Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, Porto Alegre entrará em um novo patamar de entregas na área da saúde. “Vamos enfrentar o problema do álcool e drogas com evidências, técnica e caminhos concretos. Sem ideologias. O Caps IV é um exemplo extraordinário de trabalho para aqueles que mais precisam”, disse Marchezan.

O secretário de Saúde, Pablo Stürmer, explicou que o serviço que será prestado no novo Caps é estratégico. “Passamos muito tempo dizendo o que não poderia ser feito com essas pessoas, sem achar alternativas e o que efetivamente fazer. A saúde não pode se basear em manifestações ideológicas, mas científicas e técnicas”, comentou o secretário.

O Caps AD IV eficará localizado no bairro Floresta, na rua Comendador Azevedo, n°97. O prédio tem área de 400m2, com 20 leitos, sendo 11 para receber pessoas em situação de crise e nove de retaguarda para permanência noturna. O local será administrado pela Associação Educadora São Carlos (Aesc).

