Possível documentário? Selena Gomez é vista fazendo gravações em sua antiga escola

Selena Gomez anda cheia de segredos. Após uma curtida de sua empresária em um comentário que dizia que seu novo álbum está chegando, a cantora foi vista fazendo uma gravação misteriosa em sua antiga escola em Grand Prairie, no Texas.

Com a divulgação de várias fotos e vídeos nas redes sociais, as especulações começaram. Os fãs estão suspeitando de um possível documentário.

September 9: Selena visiting a school in Grand Prairie, Texas pic.twitter.com/y672lDqNhC

🎥 | Selena filming and meeting fans at a middle school in Grand Prairie, Texas pic.twitter.com/45mdB6PvZM

— Selena Gomez HQ (@SelenaHQ2) September 9, 2019