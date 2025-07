Porto Alegre Ampliação da faixa etária de vacinação contra o HPV segue até dezembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A vacina HPV quadrivalente (HPV4) protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil A vacina HPV quadrivalente (HPV4) protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não têm registro de doses da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) poderão continuar se vacinando em qualquer unidade de saúde de Porto Alegre. A ampliação da faixa etária, inicialmente prevista até 31 de julho, foi prorrogada até dezembro deste ano.

A vacina HPV quadrivalente (HPV4) protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus, prevenindo as principais complicações causadas pelo vírus em homens e mulheres.

Além da ampliação temporária, a imunização segue sendo oferecida de forma permanente aos seguintes públicos com recomendação oficial:

– Crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos: dose única.

– Indivíduos imunocomprometidos de 9 a 45 anos (pessoas vivendo com HIV e Aids, pacientes oncológicos e transplantados): três doses independentemente da idade.

– Pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual: esquema de 2 doses para os de 9 a 14 anos e 3 doses para os de 15 a 45 anos.

Rolê da Vacina – As secretarias municipais de Saúde e Educação seguem realizando nas escolas de Porto Alegre o Rolê da Vacina, iniciativa que leva equipes de saúde até as instituições de ensino da Capital com o objetivo de facilitar o acesso à vacinação e reforçar a importância da imunização entre crianças, adolescentes e trabalhadores da educação.

Desde maio, as equipes passaram a atuar nas escolas de ensino fundamental e médio, com a aplicação de vacinas como influenza, tríplice viral, ACWY – além do HPV. As visitas são previamente articuladas entre as unidades de saúde e as direções escolares. Em geral, a vacinação ocorre nos horários de entrada e saída dos alunos.

