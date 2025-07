Porto Alegre Vacinação contra o HPV é prorrogada até dezembro em Porto Alegre para os não imunizados na faixa de 15 a 19 anos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Fármaco protege contra quatro tipos de papilomavírus humano . (Foto: Divulgação/Opas)

Com encerramento inicialmente previsto para o final de julho, a campanha de imunização de adolescentes e jovens de Porto Alegre contra o papilomavírus humano (HPV) foi prorrogada até dezembro. No foco da ecampanha está quem tem idade de 15 a 19 anos mas ainda não foi imunizado. O serviço está disponível em qualquer posto de saúde da rede municipal.

O fármaco é quadrivalente, ao protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 da doença, prevenindo suas principais complicações em homens e mulheres. Trata-se de um procedimeto também indicado para segmentos populacionais prioritários na estratégia do Ministério da Saúde. Confira:

– Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos: dose única.

– Imunocomprometidos 9 a 45 anos (pessoas vivendo com HIV e Aids, pacientes de câncer ou transplantados): três doses independentemente da idade.

– Vítimas de violência sexual entre os 15 e os 45 anos de idade: esquema de duas doses para a faixa de 9 a 14 anos e três doses para quem tem 15 a 45 anos.

Saiba mais

O papilomavírus humano (HPV) é o nome dado a um grupo de mais de 200 vírus relacionados. Há dois grupos de HPV de transmissão sexual: de baixo e de alto risco – este último associado a casos de câncer como o de colo do útero. Já o tipo de baixo risco causam 90% das verrugas anogenitais.

As mulheres podem ser infectadas por mais de um tipo de HPV ao mesmo tempo. Uma infecção persistente por HPV pode progredir para lesões pré-cancerosas e o já mencionado câncer do colo do útero.

Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o vírus é transmitido por meio do contato pele a pele, porém é mais comumente transmitido por meio de sexo vaginal, anal ou oral com uma pessoa que tenha o vírus. A infecção do trato anogenital pelo HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo.

Usar preservativo durante toda a relação sexual ajuda a prevenir a infecção pelo HPV, mas não oferece proteção total porque não cobre toda a pele da área genital.

O HPV resiste à dessecação e à desinfecção, e consegue sobreviver por muito tempo na superfície dos objetos. Portanto, pode ser transmitido por objetos ou materiais infectados. Também pode ser transmitido pelo contato direto com feridas e abrasões e, em casos raros, da mãe para o bebê durante o parto.

A maioria das pessoas não apresenta nenhum sintoma de infecção por HPV. O sistema imunológico geralmente elimina o HPV do organismo em um ou dois anos.

Entretanto, alguns tipos de HPV causam diferentes tipos de lesões em homens e mulheres, desde verrugas no ânus e nos órgãos genitais até câncer do colo do útero, anal, vulvar, vaginal, de boca/garganta e peniano.

(Marcello Campos)

2025-07-18