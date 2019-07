Prefeitura abre inscrições para Festival de Música; primeiro lugar ganha 10 mil reais e gravação de CD

Os novos talentos da música da capital gaúcha poderão se inscrever a partir desta quarta-feira (3) no Festival de Música de Porto Alegre. Após nove anos, a prefeitura volta a realizar o evento, que tem como objetivo valorizar a produção musical da cidade, incentivando o surgimento de novos talentos e promovendo a integração com o público. O Festival já premiou nomes como o cantor e compositor Richard Serraria, a banda Bataclã FC e o cantor Leandro Maia. Além disso, o evento também marca a arrecadação de cem mil peças de roupas e calçados doados para a Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressaltou a importância da retomada do Festival de Música de Porto Alegre. “Serão 44 músicas inéditas de todos os gêneros e shows de artistas convidados. Este formato, que conta com a parceria da Amrigs, devolve à população este evento que ao longo da história já revelou nomes importantes da nossa música”, frisou o prefeito de Porto Alegre.

Além dos troféus, todos os 44 classificados para as eliminatórias receberão dois cursos, um de produção musical e outro de imersão instrumental, com a Banda Municipal de Porto Alegre. Os finalistas gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach e os vencedores das categorias tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas na sede da Amrigs ou na Coordenação de Música (rua da República, 635, Cidade Baixa), das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira. A ficha poderá ser acessada junto ao regulamento no site da Amrigs e na página do Facebook da Coordenação de Música. Após o término das inscrições, a comissão julgadora fará a triagem para determinar quem serão os concorrentes em cada eliminatória. Serão realizadas quatro eliminatórias, cada uma representando uma zona da cidade: Norte, Sul, Leste e Oeste. Em cada encontro, serão classificadas três músicas para disputar a final.

Premiação

1º lugar categoria Geral – R$10 mil

2 º lugar categoria Geral – R$5 mil

3º lugar categoria Geral – R$3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) – R$3 mil

1º lugar categoria Músico de Rua – R$3 mil

Melhor Torcida – R$1 mil

Melhor Instrumentista – R$1 mil

