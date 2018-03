A prefeitura de uma cidade chilena desistiu de entregar um prêmio a uma atriz transexual de um filme ganhador de um Oscar

A atriz transexual chilena Daniela Vega, estrela de “Uma Mulher Fantástica”, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro no último domingo (4), não pode receber o prêmio de cidadã ilustre da sua cidade natal. O prefeito de Ñuñoa, um distrito de Santiago (Chile), disse que não poderia entregar o título porque nos documentos da atriz constam seu nome de nascimento, masculino.

“A quem estaremos entregando o prêmio? Se temos a identidade de um homem, não podemos entregá-lo a uma mulher”, disse o prefeito Andrés Zarhi, diante das câmeras de televisão, na última terça-feira (6), para quando estava marcada a cerimônia para agraciar Daniela. A atriz foi a primeira transexual a figurar entre o time de apresentadores do Oscar.

No mesmo dia previsto para a premiação em Ñuñoa, Daniela foi recebida pela presidente do Chile, Michelle Bachelet. Na saída do encontro, Daniela criticou a legislação do país, que não permite a mudança de nome no documento. “Na minha identidade tem um nome que não é meu, porque o país onde nasci não me dá a possibilidade (de mudar o nome nos documentos). O tempo vai passando e estamos esperando.”

Em 2013, Bachelet enviou ao Congresso chileno um projeto de lei de identidade de gênero, que permite a mudança do nome no documento. Mas ainda falta a aprovação do Senado. Após o encontro com Daniela, Bachelet pediu urgência para a apreciação da medida. A presidente chilena passará o comando do país a seu opositor Sebastián Piñera no próximo domingo (11).

No filme “Uma Mulher Fantástica”, Daniela interpreta a transexual Marina, que precisa encarar a conservadora sociedade chilena. Após a morte de seu companheiro, que deixou a família tradicional para ficar com ela, Marina é apontada como suspeita e proibida de ir ao funeral. A atriz de 28 anos assumiu que é trans na adolescência.

