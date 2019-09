Prêmio Minuano de Literatura 2019: livros finalistas são divulgados

Os livros finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2019 foram divulgados na terça-feira (17), pelo Instituto Estadual do Livro. A premiação tem o objetivo de reconhecer a produção literária do estado, além de promover incentivo à leitura e à produção de trabalhos escritos. Os vencedores da premiação serão conhecidos durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá no dia 6 de novembro, às 19h, no Theatro São Pedro.