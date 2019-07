Presidente Bolsonaro se reúne com filho após cogitar indicá-lo a embaixador

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se reuniu com o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) neste sábado (13).

O encontro, que ocorreu no Palácio da Alvorada, aconteceu dois dias após o presidente afirmar que estava cogitando indicar seu filho para o cargo de novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Bolsonaro afirmou que o filho fala inglês com fluência e tem boa relação com a família do presidente norte americano, Donald Trump, e “daria conta do recado perfeitamente.” Quando questionado sobre assumir um dos mais importantes postos da diplomacia brasileira, Eduardo Bolsonaro afirmou que fez intercâmbio e já ‘fritou hamburguer’ nos Estados Unidos.

Possível nomeação gerou críticas entre políticos e diplomatas brasileiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, declarou que caso configura nepotismo e afeta a Constituição.

Deixe seu comentário: