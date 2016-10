Presidente da Câmara dos Deputados diz que PEC que limita gastos públicos permite crescimento já em 2017

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse neste domingo (02) que a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que limita os gastos públicos vai abrir caminho para um crescimento econômico já a partir de 2017. Em 2018, ele acredita que a economia brasileira poderá crescer até 4%, caso a proposta seja aprovada.

“A proposta é boa, organiza as contas públicas e vai dar condições para que, logo depois de sua aprovação, a taxa de juros caia, a inflação caia e que a gente possa, a partir do ano que vem, um crescimento econômico ainda pequeno, mas que projete para 2018 um crescimento da ordem de 3,5%, 4%”, disse Maia, antes de votar na eleição municipal do Rio de Janeiro.

Maia confirmou que a PEC deverá chegar ao plenário da Casa na próxima semana. Segundo ele, a PEC será votada inicialmente pela Comissão Especial e, em seguida, já pode ser votada em plenário.

“A sociedade está esperando essa decisão, porque ela é determinante. Pela primeira vez, um governo propõe uma reforma que não resolve sua situação de caixa negativa com aumento de impostos. É a primeira vez que um governo reforma o Estado para que o Estado possa, por si próprio, resolver seus problemas sem cobrar mais da sociedade”, destacou.

O presidente da Câmara chegou para votar, na Escola Municipal Zuleika Nunes, na Barra da Tijuca, pouco depois das 9h, acompanhado da filha, da sobrinha e de assessores. Maia acredita que os partidos que formam a base do governo federal serão vitoriosos nas eleições municipais. (ABr)

