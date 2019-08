O presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, esteve nesta segunda-feira (12), na sede da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), em Porto Alegre, onde foi recebido pelo presidente da JucisRS, Flávio Koch. A visita teve como objetivo apresentar a nova diretoria do Banrisul e tratar de assuntos pertinentes às instituições.

Deixe seu comentário: