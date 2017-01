O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse novamente que seu país não pagará pelo muro que o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump pretende construir na fronteira entre os dois países, mas afirmou estar disposto a trabalhar para ter uma boa relação com o novo governo americano. Em entrevista coletiva, Trump reafirmou que vai construir a barreira, e que o México irá reembolsar os EUA pelo gasto com a construção.