Presidente Jair Bolsonaro comemora aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno

O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (10). Mesmo que os destaques, alterações à proposta, ainda tenham que ser votados nesta quinta-feira (11), o presidente da República, Jair Bolsonaro, já celebrou a decisão dos parlamentares.

Bolsonaro escreveu em uma de suas redes sociais que, a partir dessa determinação, o país se dirige a um “caminho do emprego e da prosperidade”.

– Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu Presidente @RodrigoMaia, pela aprovação, em 1° turno (379×131), da PEC da Nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. 👍 🇧🇷

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2019